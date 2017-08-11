Почти 800 миллионов гривен требуется на полное восстановление защитных сооружений на Дунае

09:57 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На полное восстановление защитных противопаводковых сооружений на Дунае, по приблизительным подсчетам, требуется 790 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Накануне, 29 августа, во время коллегии ОГА председатель облгосадминистрации Максим Степанов дал поручение подготовить документы по восстановлению защитных сооружений вдоль Дуная. Поскольку в случае паводка под угрозой могут оказаться 33 населенных пункта, автодороги и сельхозугодья. Общая площадь вероятного затопления — 80 тыс. гектаров территории.

«Готовьте расчеты, что вам нужно, чтобы решить проблему. Чтобы у меня были материалы и обращения для разговора в том числе с центральными органами власти. И особенно готовьте информацию о возможных последствиях, которые будут, если этой проблемой не заниматься. Потому что может быть катастрофа!», — отметил председатель ОГА.

По данным ОГА, защитные сооружения Дуная строились еще в 1930-1950-х гг. по упрощенному проекту — в основном, это земляная насыпь, которая со временем начала проседать. Сейчас из 225 км дамбы надо укреплять 115 км, а из 13 шлюзов-регуляторов половина нуждается в ремонте. Последний раз средства на реконструкцию сооружений выделяли из государственного бюджета 4 года назад.

Директор ГП «Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов» Георгий Бузиян сообщил, что не ведётся даже текущий уход за сооружениями. Поэтому сегодня идет интенсивное разрушение дамбы на 108-м км — возле села Матроска Измаильского района и на 101-105-м км — возле города Измаил. Сейчас в критическом состоянии находится шлюз-регулятор, который практически решает судьбу озера Ялпуг и питьевого водозабора Болграда.

По приблизительным подсчетам, на полное восстановление защитных сооружений Дуная требуется порядка 790 млн. грн.