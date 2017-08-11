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Морские спасатели вернули на берег мужчину, которого относило от берега в лодке со сломанным мотором
10:45 / 22.08.2017
ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью сотрудники «Морской поисково-спасательной службы» вернули на берег мужчину, которого относило от берега в лодке со сломанным мотором, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе КП «Морская поисково-спасательная служба».
По информации пресс-службы, 21 августа в 21:48 дежурный капитан-координатор Государственного морского спасательно-координационного центра КП «МПСС» получил сообщение о том, что в районе Крыжановки уносит в море лодку с человеком.
Уже через 35 минут поисково-спасательный катер ПРК-02 «Морской поисково-спасательной службы» прибыл в район поиска и обнаружил в 5 милях от причала дрейфующий вельбот с мужчиной на борту.
Как выяснилось у маломерного судна отказал мотор и лодку начало относить в открытое море.
Спасатели благополучно доставили мужчину на берег.
Спасенный в медицинской помощи не нуждался.
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Сергей Гриневецкий
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