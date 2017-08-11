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20 человек спасено и 120 было эвакуировано на ночном пожаре 16-этажки на Таирова
09:59 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 20 человек спасено и 120 было эвакуировано сегодня ночью во время пожара в 16-этажном жилом доме на проспекте Академика Глушко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 22 августа в 2:42 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Академика Глушко.

В 2:47 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые при проведении разведки установили, что горит четырехкомнатная квартира на тринадцатом этаже 16-этажного жилого дома.

Вследствие воздействия чрезвычайно высокой температуры возникли механические повреждения перекрытия дома.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 120 и спасли 20 человек.

В 4:15 пожар был локализован и в 07:33 ликвидирован.

Спасатели работали по повышенному рангу вызова «Ранг-2». К тушению пожара привлекалось 19 единиц техники и 69 человек личного состава, из них от ГУ ГСЧС — 13 единиц техники и 52 человека личного состава.

Пожаром уничтожена квартира и домашнее имущество, а также повреждены перекрытия между 13 и 14 этажом.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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