Спасатели ГУ ГСЧС области сегодня ночью потушили два горящих автомобиля

13:23 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Минувшей ночью в Одессе и с. Еремеевка Раздельнянского района горели легковые автомобили, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 21 августа в 01:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Одессе на ул. Николая Боровского произошло возгорание легкового автомобиля.

К месту вызова в 01:22 прибыло пожарно-спасательное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что горит легковой автомобиль, находящийся возле двухэтажного жилого дома.

Пожар в течение 6 минут был локализован и в течение 11 минут полностью ликвидирован. В результате пожара огнем поврежден легковой автомобиль марки «Skoda Fabia» на площади 5 кв. м, а также пострадала и облицовка расположенного рядом здания и магазина на общей площади 3,5 кв. м.

Также сегодня, в 3:29, поступило сообщение, что в с. Еремеевка произошло возгорание легкового автомобиля во дворе частного домохозяйства.

К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 32-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели в 04:15 локализовали пожар и в 4:28 ликвидировали. Огнем поврежден легковой автомобиль марки «Хюндай Акцент» на общей площади 8 кв. м.

В настоящее время причины обоих пожаров устанавливаются.