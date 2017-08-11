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Казарменный подвал горел в субботу вечером в военной части в Черноморском
09:18 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пожар произошёл в субботу вечером в подвальном помещении казарм в пгт. Черноморское, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, 19 августа в 19:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Лиманском районе в пгт. Черноморское на территории военной части произошло возгорание в подвальном помещении казармы.

К месту происшествия в 19:56 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 13 человек личного состава. В 20:12 пожар был локализован, а в 20:22 — полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожено 15 противогазов и имущество на площади 3 кв. м.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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Сергей Гриневецкий
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