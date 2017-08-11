Более сотни спасателей и военнослужащих вчера полдня тушили пожар возле села Гвардейское

10:23 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели ГСЧС области и военные общей численностью более 100 человек вчера с двух часов дня до половины десятого вечера тушили пожар возле села Гвардейское Лиманского района, где выгорело 15 гектаров травы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 17 августа в 13:47 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что за пределами с. Гвардейское возникло возгорание сухой травы отдельными очагами на общей площади 15 га и соломы в тюках общим весом 300 т урожая 2016 г. на площади 960 кв. м. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом зерновые склады предприятия «Гвардейское».

Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова «Пожар Ранг №2».

В 18:10 пожар был локализован и в 21:20 ликвидирован. К тушению пожара привлекалось от ГСЧС — 8 единиц техники и 44 человек личного состава, от Министерства обороны — 2 единицы техники и 56 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.