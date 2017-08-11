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Женщина и её 82-летний сосед пытались сами погасить пожар, охвативший садовый домик и 5 тысяч квадратных метров сухой травы
10:11 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии после попытки самостоятельно потушить пожар в дачном массиве Лиманского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, вчера, 17 августа, в 13:25 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании садового дома и сухой травы на территории дачного массива «Черноморский» в Лиманском районе.
В 14:29 пожар был локализован и в 15:56 ликвидирован.
В результате пожара огнем уничтожена надворная постройка на площади 12 кв. м и выгорела сухая трава на площади 5 тыс. кв. м.
Во время самостоятельного тушения пожара пострадали 2 человека: 63-летняя хозяйка дома, которая получила ожоги 30% поверхности тела, и её 82-летний сосед, получивший ожоги 60% поверхности тела.
Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в районную больницу.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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Сергей Гриневецкий
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