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Более тысячи тонн дождевой воды откачали вчерашней ночью на «7 километре»
10:01 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе ликвидации последствий ночного ливня в понедельник, 14 августа, сотрудники охраны промрынка «7 километр» откачали свыше 1,2 тыс. тонн воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Как рассказали в пресс-службе, сотрудники охраны рынка, работая по пояс в воде, с помощью шести помп на протяжении четырех часов ликвидировали последствия сильнейшего ночного ливня. По самым скромным подсчетам, сотрудники «7 км» откачали свыше 1,2 тыс. тонн воды — в результате на так называемой «линии водопонижения» на рынке образовалось настоящее озеро. Данный участок находится в зеленой зоне и водоем не препятствует движению транспорта и работе рынка.
«Благодаря оперативным действиям сотрудников охраны и службы гражданской защиты рынка, удалось вовремя запустить помпы и откачать воду», — подчеркнули в пресс-службе.
В администрации рынка также напомнили, что в 2013–2014 годах, в рамках программы модернизации, была проложена новая ливневая канализация на двух крупных площадках (район «горы» и «Поле Чудес»), а на остальных — проведена реконструкция системы водоотведения и замена коммуникаций на более мощные. Сильные осадки теперь не препятствуют работе «Седьмого километра».
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Сергей Гриневецкий
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