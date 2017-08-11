Более тысячи тонн дождевой воды откачали вчерашней ночью на «7 километре»

10:01 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе ликвидации последствий ночного ливня в понедельник, 14 августа, сотрудники охраны промрынка «7 километр» откачали свыше 1,2 тыс. тонн воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как рассказали в пресс-службе, сотрудники охраны рынка, работая по пояс в воде, с помощью шести помп на протяжении четырех часов ликвидировали последствия сильнейшего ночного ливня. По самым скромным подсчетам, сотрудники «7 км» откачали свыше 1,2 тыс. тонн воды — в результате на так называемой «линии водопонижения» на рынке образовалось настоящее озеро. Данный участок находится в зеленой зоне и водоем не препятствует движению транспорта и работе рынка.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников охраны и службы гражданской защиты рынка, удалось вовремя запустить помпы и откачать воду», — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации рынка также напомнили, что в 2013–2014 годах, в рамках программы модернизации, была проложена новая ливневая канализация на двух крупных площадках (район «горы» и «Поле Чудес»), а на остальных — проведена реконструкция системы водоотведения и замена коммуникаций на более мощные. Сильные осадки теперь не препятствуют работе «Седьмого километра».