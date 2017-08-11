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Спасатели ликвидировали возгорание на свиноферме в Ивановском районе
10:04 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 13 августа, спасатели области ликвидировали возгорание на свиноферме в Ивановском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 13 августа в 12:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Ивановском районе произошло возгорание на ферме свиней предприятия «Богунівська Еліта».
К месту происшествия в 12:12 прибыли пожарно-спасательное отделение девятнадцатого Государственной пожарно-спасательной части.
Было установлено, что возникло возгорание здания фермы и 2 га сухой травы.
Пожар в 12:55 был локализован и в 15:13 полностью ликвидирован.
В результате пожара было повреждено здание фермы на площади 840 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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Сергей Гриневецкий
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