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Спасатели ликвидировали возгорание на свиноферме в Ивановском районе
10:04 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 13 августа, спасатели области ликвидировали возгорание на свиноферме в Ивановском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 13 августа в 12:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Ивановском районе произошло возгорание на ферме свиней предприятия «Богунівська Еліта».

К месту происшествия в 12:12 прибыли пожарно-спасательное отделение девятнадцатого Государственной пожарно-спасательной части.

Было установлено, что возникло возгорание здания фермы и 2 га сухой травы.

Пожар в 12:55 был локализован и в 15:13 полностью ликвидирован.

В результате пожара было повреждено здание фермы на площади 840 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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Сергей Гриневецкий
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