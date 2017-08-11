8 дачных домов сгорело в Лиманском районе из-за неизвестного лица

12:15 / 12.08.2017

ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 11 августа, в дачном кооперативе возле с. Калиновка из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание сухой травы и дачных домов, в результате чего полностью выгорели 8 домов и придомовые сооружения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 11 августа в 15:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на территории дачного кооператива возле с. Калиновка произошло возгорание сухой травы и дачных домов.

К месту вызова в 15:41 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание на территории садового массива «Дорожник», огонь быстро распространяется на территории застройки по высоким зарослям сухой растительности. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по повышенному рангу вызова «1-Бис», приступили к ликвидации очагов горения сухой травы подручными средствами, параллельно проводя защиту от огня соседних зданий. К ликвидации пожара было привлечено от ГСЧС 4 единицы основной пожарной техники и 20 человек личного состава, а также 30 местных жителей и 2 единицы тракторной техники, подвозившей воду.

Благодаря совместным действиям спасателей и местных жителей пожар в 17:57 был локализован и в 19:00 полностью ликвидирован.

В результате пожара на общей площади 1,5 тыс. кв. м огнем уничтожено 8 дачных домов, из них 4 капитальных, а также вспомогательные сооружения дачного сектора и сухая трава. Сумма ущерба устанавливается. Непосредственно от возгорания спасено 35 дачных домов (всего на территории кооператива находится 638 дачных домов).

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.