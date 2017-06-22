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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в заброшенном доме на Фонтане
11:56 / 10.08.2017
ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 9 августа, вечером, одесские спасатели ликвидировали пожар на площади около 100 кв. м в заброшенном доме на улице Бернардацци (бывш. ул. Красных Зорь, район 8-9 станции Большого Фонтана), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 9 августа в 17:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что произошло возгорание заброшенного здания на ул. Бернардацци .
К месту вызова в 17:24 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит одноэтажное заброшенный на площади 100 кв. м.
К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Пожар в 17:33 был локализован, а в 17:47 полностью ликвидирован.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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