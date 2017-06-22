ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Спасатели ликвидировали масштабный пожар в заброшенном доме на Фонтане
11:56 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 9 августа, вечером, одесские спасатели ликвидировали пожар на площади около 100 кв. м в заброшенном доме на улице Бернардацци (бывш. ул. Красных Зорь, район 8-9 станции Большого Фонтана), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 9 августа в 17:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что произошло возгорание заброшенного здания на ул. Бернардацци .

К месту вызова в 17:24 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит одноэтажное заброшенный на площади 100 кв. м.

К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Пожар в 17:33 был локализован, а в 17:47 полностью ликвидирован.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
13:02 10.08.2017
Глава поселкового совета задержана на взятке в 45 тысяч гривен
11:38 10.08.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 10 августа
10:46 10.08.2017
Крупнейший в Украине склад по хранению арматуры открыт в порту «Южный»
10:19 10.08.2017
Порты «Южный», Одесса и Николаев остаются лидерами грузопереработки по итогам 7 месяцев
09:42 10.08.2017
200-метровая эстакада соединит участки трассы Здоровья между 8-й и 10-й станциями Фонтана


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.018