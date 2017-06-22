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Спасатели Одесчины ликвидировали последствия непогоды
13:20 / 29.07.2017
ОДЕССА, 29 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Спасатели Одесской области ликвидировали последствия дождей, ливней и шквального ветра, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 28 июля в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление отдельных участков территории населенных пунктов. Для ликвидации последствий неблагоприятных событий привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Так, в 06:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Старая Некрасовка Измаильского района грунтовыми водами и дождем подтоплен подвал жилого дома на ул. Гагарина. Спасатели 21-й государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место вызова через 16 мин., с помощью гидроэлеватора откачали из подвала дома 50 м. куб. воды.
В Белгород-Днестровском районе в пгт. Затока на ул. Зарипова в результате дождя была подтоплена территория частного домохозяйства. К месту вызова в 9:20 прибыло подразделение 44-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью мотопомпы откачали со двора дома 100 куб. м воды.
В Подольском районе в 20:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение от председателя сельсовета с. Липецкое, что около 19 часов прошёл ливень, в результате которого подтоплен жилой дом на ул. Центральная. На месте происшествия было установлено, что произошло подтопление жилого дома и прилегающей территории, которая находится в долине. Спасатели 25-й государственной пожарно-спасательной части с помощью 2-х мотопомп и АЦ-40 откачали из жилого дома 75 м. куб. дождевой воды и очистили от грязи колодец с питьевой водой.
Также, в 08:25 поступило сообщение, что в г. Одессе на ул. Пантелеймоновской сломанная в результате порыва ветра ветка упала на легковой автомобиль. Сотрудники 2-й государственной пожарно-спасательной части с помощью бензопилы срезали ветвь, освободили легковой автомобиль и убрали поврежденную ветку с проезжей части автодороги.
Благодаря оперативным действиям спасателей нормальные условия жизнедеятельности граждан были восстановлены в кратчайшие сроки.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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