Спасатели Одесчины ликвидировали последствия непогоды

13:20 / 29.07.2017

ОДЕССА, 29 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Спасатели Одесской области ликвидировали последствия дождей, ливней и шквального ветра, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 28 июля в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление отдельных участков территории населенных пунктов. Для ликвидации последствий неблагоприятных событий привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в 06:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Старая Некрасовка Измаильского района грунтовыми водами и дождем подтоплен подвал жилого дома на ул. Гагарина. Спасатели 21-й государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место вызова через 16 мин., с помощью гидроэлеватора откачали из подвала дома 50 м. куб. воды.

В Белгород-Днестровском районе в пгт. Затока на ул. Зарипова в результате дождя была подтоплена территория частного домохозяйства. К месту вызова в 9:20 прибыло подразделение 44-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью мотопомпы откачали со двора дома 100 куб. м воды.

В Подольском районе в 20:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение от председателя сельсовета с. Липецкое, что около 19 часов прошёл ливень, в результате которого подтоплен жилой дом на ул. Центральная. На месте происшествия было установлено, что произошло подтопление жилого дома и прилегающей территории, которая находится в долине. Спасатели 25-й государственной пожарно-спасательной части с помощью 2-х мотопомп и АЦ-40 откачали из жилого дома 75 м. куб. дождевой воды и очистили от грязи колодец с питьевой водой.

Также, в 08:25 поступило сообщение, что в г. Одессе на ул. Пантелеймоновской сломанная в результате порыва ветра ветка упала на легковой автомобиль. Сотрудники 2-й государственной пожарно-спасательной части с помощью бензопилы срезали ветвь, освободили легковой автомобиль и убрали поврежденную ветку с проезжей части автодороги.

Благодаря оперативным действиям спасателей нормальные условия жизнедеятельности граждан были восстановлены в кратчайшие сроки.