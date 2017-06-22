Пиротехники обезвредили снаряд времён Второй Мировой, найденный в центре города

12:43 / 27.07.2017

ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пиротехники изъяли с территории Воронцовского дворца артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 26 июля в 15:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что во время проведения реставрационных работ в Воронцовском дворце рабочими обнаружен предмет, по признакам похожий на боеприпас.

К месту вызова была немедленно направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Пиротехниками во время осмотра места происшествия под колоннадой дворца был обнаружен и идентифицирован артиллерийский снаряд 88 мм времен Второй мировой войны. Учитывая, что взрывоопасный предмет находился в исторической многолюдной части города спасатели немедленно прекратили доступ граждан и туристов на опасное расстояние и провели изъятие и транспортировку опасной находки. Обнаруженный взрывоопасный предмет был обезврежен путем подрыва на одном из полигонов за пределами города.

Всего с начала года специалистами ГУ ГСЧС Украины в Одесской области совершено 134 выезда, в ходе которых изъято и уничтожено 917 взрывоопасных предметов.

Спасатели предупреждают граждан, при обнаружении предметов, похожих на взрывоопасные, необходимо строго соблюдать меры безопасности, немедленно сообщать в Службу спасения «101».