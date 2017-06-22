Администрация «7 километра» напомнила правила безопасности в жаркую погоду

16:21 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация ООО «Промтоварный рынок» напоминает о необходимости соблюдать правила личной и противопожарной безопасности на «Седьмом километре», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе Промтоварного рынка «7 километр».

По сообщению пресс-службы, в связи с высокой температурой воздуха, посетителям рынка рекомендуется при парковке на стоянках, не оставлять в автомобилях детей и животных. Советуют забирать с собой ценные вещи и документы и принять все меры по недопущению свободного доступа посторонних лиц внутрь автомобиля во время отсутствия хозяина. Кроме того, рекомендуют во время посещения рынка запастись питьевой водой и головными уборами.

В случае ухудшения самочувствия, нужно незамедлительно обращаться в один из трех медицинских пунктов рынка, где помощь окажут профессионально и бесплатно.

Предпринимателям также напоминают, что на каждом торговом или складском объекте рынка должны находиться огнетушители, техническое обслуживание которых необходимо проводить своевременно (не реже раза в год). Постоянные торговые места, по согласованию с администрацией рынка, также рекомендуется оборудовать пожарной сигнализацией.

На всех торговых площадях рынка есть специальные пожарные щиты, оснащенные огнетушителями, емкостями, песком, лопатами.

На Промтоварном рынке запрещено: загромождать какими-либо предметами, товарами или оборудованием эвакуационные проходы и пожарные разрывы; курить в контейнерах, магазинах, павильонах, складах; использовать открытый огонь, лампы, самодельные электроприборы; продавать пиротехнические изделия и взрывоопасные средства

В пресс-службе напоминают, что в структурные подразделения Промтоварного рынка входит пожарная часть и круглосуточно работает отделение полиции.

Кроме того, на рынке работает централизованный Ситуационный центр, в который, при возникновении любой нештатной ситуации, могут обращаться и посетители, и предприниматели, и работники рынка.

Для уточнения вопросов по работе рынка и уточнениям общего характера, можно звонить в Бюро информации «Седьмого километра».

Также на рынке работает около 400 человек службы охраны – их можно отличить по форменной одежде светлого цвета.