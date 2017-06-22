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Спасатели ликвидировали пожар на Ланжероновской
10:40 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера одесские спасатели ликвидировали пожар в ресторане «Хуторок» на ул. Ланжероновской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы. 24 июля в 19:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Ланжероновская произошло возгорание тростниковой крыши ресторана «Хуторок».
К месту вызова в 19:15 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению пожара. Посетители ресторана самостоятельно эвакуировались из опасной зоны.
Открытый огонь быстро распространился по крыше и деревянным конструкциям двухэтажного здания, этому способствовали периодические взрывы газовых баллонов. Был развернут штаб пожаротушения, созданы оперативные участки, организован подвоз воды из пожарного гидранта и перекачка воды из моря.
Тушение пожара осложнялось загруженностью подъездных путей частным транспортом, плотной застройкой территории.
Благодаря решительным действиям спасателей не допущено переноса огня на рядом расположенную трансформаторную подстанцию районного значения и нарушения электроснабжения территории города.
В 20:20 пожар был локализован и в 22:15 полностью ликвидирован на площади 1000 кв. м.
К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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