Спасатели ликвидировали пожар на Ланжероновской

10:40 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера одесские спасатели ликвидировали пожар в ресторане «Хуторок» на ул. Ланжероновской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы. 24 июля в 19:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Ланжероновская произошло возгорание тростниковой крыши ресторана «Хуторок».

К месту вызова в 19:15 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению пожара. Посетители ресторана самостоятельно эвакуировались из опасной зоны.

Открытый огонь быстро распространился по крыше и деревянным конструкциям двухэтажного здания, этому способствовали периодические взрывы газовых баллонов. Был развернут штаб пожаротушения, созданы оперативные участки, организован подвоз воды из пожарного гидранта и перекачка воды из моря.

Тушение пожара осложнялось загруженностью подъездных путей частным транспортом, плотной застройкой территории.

Благодаря решительным действиям спасателей не допущено переноса огня на рядом расположенную трансформаторную подстанцию районного значения и нарушения электроснабжения территории города.

В 20:20 пожар был локализован и в 22:15 полностью ликвидирован на площади 1000 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.