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Одесские пограничники спасли ребёнка
14:31 / 10.07.2017
ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские пограничники спасли ребенка, которого унесло в море на надувном матрасе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе Одесского пограничного отряда
По информации пресс-службы, одесские пограничники спасли ребенка, которого унесло на надувном матрасе в море на курорте в Затоке.
Маленькую девочку в сотне метров от берега увидел местный житель. Именно он обратился к пограничникам за помощью.
Сразу был выслан малый катер морской охраны. Чтобы не упустить драгоценное время, к спасательной операции пограничники также привлекли владельца водного мотоцикла, находившегося неподалеку.
Кроме испуга, травм у девочки не было.
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