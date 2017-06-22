Одесские пограничники спасли ребёнка

14:31 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские пограничники спасли ребенка, которого унесло в море на надувном матрасе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе Одесского пограничного отряда

По информации пресс-службы, одесские пограничники спасли ребенка, которого унесло на надувном матрасе в море на курорте в Затоке.

Маленькую девочку в сотне метров от берега увидел местный житель. Именно он обратился к пограничникам за помощью.

Сразу был выслан малый катер морской охраны. Чтобы не упустить драгоценное время, к спасательной операции пограничники также привлекли владельца водного мотоцикла, находившегося неподалеку.

Кроме испуга, травм у девочки не было.