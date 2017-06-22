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Спасатели ликвидировали пожар на грузовом судне в Килийском районе
14:04 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера вечером в Килийском районе спасатели ликвидировали пожар на грузовом судне, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 5 июля в 18:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Килия на территории Килийского судостроительно-судоремонтного завода произошло задымление в кормовой части грузового судна, находящегося в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта.

К месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова «Ранг 2». Было установлено, что произошло возгорание надстройки на палубе площадью 250 кв. м. Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы провели разведку, организовали тушение огня в очаге пожара, а также защиту и охлаждение оборудования судна.

Пожар в 20:26 был локализован и в 22:10 полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц основной пожарной техники и 36 человек личного состава.

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