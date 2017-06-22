Спасатели потушили бензовоз и предотвратили возгорание резервуаров с горючим на нефтебазе в Усатово

13:51 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 5 июля, одесские спасатели потушили бензовоз и предотвратили возгорание резервуаров с горючим на нефтебазе в посёлке Усатово, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 5 июля в 11:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожников, 16, в поселке Усатово горит бензовоз.

В 11:58 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что на территории нефтебазы открытым пламенем горит бензовоз. Общая площадь пожара достигала 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом резервуары. Поэтому пожарные приступили к работе в двух направлениях — начали тушить бензовоз и проводить защиту прилегающей территории от возгорания.

В 12:16 подразделения ГСЧС локализовали пожар, а в 12:30 — полностью ликвидировали.

В результате пожара, по предварительной информации, пострадали 2 человека: водитель бензовоза и работник нефтебазы.

Всего к ликвидации пожара привлекались 60 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Причина возгорания выясняется.