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Спасатели потушили бензовоз и предотвратили возгорание резервуаров с горючим на нефтебазе в Усатово
13:51 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 5 июля, одесские спасатели потушили бензовоз и предотвратили возгорание резервуаров с горючим на нефтебазе в посёлке Усатово, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 5 июля в 11:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожников, 16, в поселке Усатово горит бензовоз.
В 11:58 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что на территории нефтебазы открытым пламенем горит бензовоз. Общая площадь пожара достигала 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом резервуары. Поэтому пожарные приступили к работе в двух направлениях — начали тушить бензовоз и проводить защиту прилегающей территории от возгорания.
В 12:16 подразделения ГСЧС локализовали пожар, а в 12:30 — полностью ликвидировали.
В результате пожара, по предварительной информации, пострадали 2 человека: водитель бензовоза и работник нефтебазы.
Всего к ликвидации пожара привлекались 60 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Причина возгорания выясняется.
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