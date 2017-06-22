|
|
5 деревьев и 7 крупных веток упало в Одессе во время ночной непогоды
12:27 / 04.07.2017
ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате штормового ветра минувшей ночью в Одессе повалено 5 деревьев и 7 крупных веток, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в результате непогоды в ночь с 3 на 4 июля в Одессе штормовым ветром повалено 5 деревьев и 7 крупных веток (данные по состоянию на 10:00).
Падение деревьев и крупных веток зафиксировано по адресам: ул. Генерала Петрова, 38—40, ул. Успенская, 9, на пересечении улицы Приморской и Армянского пер., на углу Александровского проспекта и ул.Б. Арнаутской, ул. Воробьева, 34, ул. Пастера (возле Украинского театра), ул. Филатова, 16а, ул. Б. Арнаутская, 72—77, на пересечении улиц В. Черновола и Б. Арнаутской, ул. Еврейская, 12, ул. Ореховая, 8 и на углу улиц Дача Ковалевского и 6-я Линия.
На данный момент сотрудники коммунальных предприятий «Горзелентрест» и ЖКС ведут работы по ликвидации последствий непогоды. Привлечены также сотрудники городских предприятий, 3 вышки по 17 м и трактор.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:52 04.07.2017
17:03 04.07.2017
16:31 04.07.2017
14:27 04.07.2017
Взяты под арест двое фининспекторов, подозреваемых в получении взятки и попытке скрыться с места преступления
13:41 04.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.017
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»