5 деревьев и 7 крупных веток упало в Одессе во время ночной непогоды

12:27 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате штормового ветра минувшей ночью в Одессе повалено 5 деревьев и 7 крупных веток, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в результате непогоды в ночь с 3 на 4 июля в Одессе штормовым ветром повалено 5 деревьев и 7 крупных веток (данные по состоянию на 10:00).

Падение деревьев и крупных веток зафиксировано по адресам: ул. Генерала Петрова, 38—40, ул. Успенская, 9, на пересечении улицы Приморской и Армянского пер., на углу Александровского проспекта и ул.Б. Арнаутской, ул. Воробьева, 34, ул. Пастера (возле Украинского театра), ул. Филатова, 16а, ул. Б. Арнаутская, 72—77, на пересечении улиц В. Черновола и Б. Арнаутской, ул. Еврейская, 12, ул. Ореховая, 8 и на углу улиц Дача Ковалевского и 6-я Линия.

На данный момент сотрудники коммунальных предприятий «Горзелентрест» и ЖКС ведут работы по ликвидации последствий непогоды. Привлечены также сотрудники городских предприятий, 3 вышки по 17 м и трактор.