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Масштабный пожар в заброшенном здании ликвидировали одесские спасатели
10:09 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 3 июля, одесские спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м в заброшенном здании на ул. Черноморского казачества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 3 июля в 15:49 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании заброшенного здания на ул. Черноморского казачества в Одессе.

В 15:55 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит крыша двухэтажного здания.

В 16:37 пожар на площади 100 кв. м был локализован и в 16:57 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

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