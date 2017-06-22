Масштабный пожар в заброшенном здании ликвидировали одесские спасатели

10:09 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 3 июля, одесские спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м в заброшенном здании на ул. Черноморского казачества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 3 июля в 15:49 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании заброшенного здания на ул. Черноморского казачества в Одессе.

В 15:55 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит крыша двухэтажного здания.

В 16:37 пожар на площади 100 кв. м был локализован и в 16:57 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.