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Двое взрослых и двое детей пострадали при тушении пожара в Усатово
09:49 / 03.07.2017
ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время тушения пожара на открытой территории в с. Усатово пострадали четыре человека, из которых двое детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 1 июля в 17:28 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в с. Усатово Суворовского района возле санатория «Куяльник».
В 17:39 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 17:54 пожар на общей площади 700 кв. м был локализован и в 18:00 ликвидирован.
Допустимая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В 20:50 в больницы г. Одесса обратились 4 человека, из которых двое несовершеннолетних, пострадавших во время тушения пожара. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения» в удовлетворительном состоянии.
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