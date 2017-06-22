Двое взрослых и двое детей пострадали при тушении пожара в Усатово

09:49 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время тушения пожара на открытой территории в с. Усатово пострадали четыре человека, из которых двое детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 1 июля в 17:28 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в с. Усатово Суворовского района возле санатория «Куяльник».

В 17:39 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 17:54 пожар на общей площади 700 кв. м был локализован и в 18:00 ликвидирован.

Допустимая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В 20:50 в больницы г. Одесса обратились 4 человека, из которых двое несовершеннолетних, пострадавших во время тушения пожара. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения» в удовлетворительном состоянии.