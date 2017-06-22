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Измаильские ГСЧСники спасли человека, упавшего в 16-метровый колодец
10:45 / 01.07.2017
ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Измаильском районе спасатели ГУ ГСЧС области оказали помощь человеку, упавшему в 16-метровый колодец, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 30 июня в 16:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Камышевка на улице Молодежная необходима помощь по извлечению человека из колодца.
К месту вызова в 18:25 прибыло пожарно-спасательное отделение двадцать первой Государственной пожарно-спасательной части.
С помощью лебедки и спасательной веревки работники ГСЧС подняли пострадавшего из колодца глубиной 16 м и передали бригаде скорой медицинской помощи.
К ликвидации происшествия привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.
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