Измаильские ГСЧСники спасли человека, упавшего в 16-метровый колодец

10:45 / 01.07.2017

ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Измаильском районе спасатели ГУ ГСЧС области оказали помощь человеку, упавшему в 16-метровый колодец, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 30 июня в 16:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Камышевка на улице Молодежная необходима помощь по извлечению человека из колодца.

К месту вызова в 18:25 прибыло пожарно-спасательное отделение двадцать первой Государственной пожарно-спасательной части.

С помощью лебедки и спасательной веревки работники ГСЧС подняли пострадавшего из колодца глубиной 16 м и передали бригаде скорой медицинской помощи.

К ликвидации происшествия привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.