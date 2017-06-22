09:49 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители Ивановского района пытались сдать в металлолом 3 артснаряда времен Второй мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 29 июня в 17:45 в Службу спасения «101» от жительницы села Бузиново Ивановского района поступило сообщение о том, что металлокопатели принесли ей в качестве лома 3 предмета, похожие на взрывоопасные.

К месту происшествия прибыли сотрудники 19-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Как выяснилось, в качестве металлолома пытались сдать 3 артснаряда времен Второй мировой войны (два калибром 76 мм и один — 120 мм).

Уничтожение взрывоопасных предметов группой аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области будет проведено сегодня, 30 июня.