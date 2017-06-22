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Три человека погибли и двое детей травмированы в ДТП на трассе «Измаил – Одесса»
13:42 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате ДТП в Измаильском районе погибли три человека и пострадали двое детей, находившиеся в перевернувшемся автомобиле, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня в 9:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге «Измаил – Одесса», между населенными пунктами Кирнички и Утконосовка, водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В автомобиле находились 5 человек, в том числе двое детей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых — водитель и два пассажира. 7-летний мальчик с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» госпитализирован в Измаильскую горбольницу в состоянии средней тяжести. 8-летнюю девочку спасатели извлекали из авто. Она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Измаильской городской больницы, диагноз — «закрытый перелом левого бедра, многочисленные политравмы».
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