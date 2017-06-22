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Мусор и сухая трава горели сегодня на Шкодовой горе
17:29 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Масштабный пожар строительного мусора и сухой травы произошёл сегодня на Шкодовой горе в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня, 26 июня, в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Шкодова горе в Одессе горит мусор и сухая трава.

В 10:41 к месту происшествия прибыли спасатели и установили, что огнем охвачены несколько отдельных очагов на общей площади 1,5 тыс. кв. м, и огонь быстро перекидывался на новые участки сухой травы. Проезд на склон спецтехники был невозможен, поэтому спасатели проложили рукавную линию.

Совместными усилиями пожарных к 14:44 пожар удалось локализовать в пределах 5 тыс. кв. м. Работы по ликвидации отдельных очагов огня продолжаются до сих пор, однако опасности пламя уже не представляет.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

В пресс-службе добавили, что в течение прошедших суток подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 17 выездов на ликвидацию пожаров на открытых территориях, общая площадь которых составила более 5 га.

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