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Пожарный расчет «7 километра» несколько раз в неделю выезжает на тушение возгораний вокруг рынка
17:06 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пожарный расчет «7 километра» с наступлением жаркой и сухой погоды по несколько раз в неделю выезжает на тушение возгораний вокруг рынка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, «с начала лета пожарный расчет Промтоварного рынка, входящий в структуру предприятия, ежеминутно находится в боевой готовности по причине высокой пожароопасности. Как правило, возгорания возникают за пределами рынка и наша пожарная команда, в связи с близким расположением, часто первой прибывает на вызов в 20-километровой зоне вокруг «7 километра» для оказания помощи в тушении подразделениям ГСЧС Одессы и Овидиопольского района.
В среднем пожарные рынка поднимаются по тревоге 2-3 раза в неделю, однако с наступлением жары количество возгораний на близлежащей территории возрастает».
В пресс-службе также добавили, что в последние дни на территории Промрынка участились случаи обращения в медпункты в связи с солнечными ударами и перегревом. «Поскольку температура воздуха будет только повышаться, убедительная просьба не забывать о головных уборах, питье и, по возможности, стараться долго не находится на открытом солнце», — призывают в администрации рынка.
СПРАВКА: Пожарная команда ООО «Промтоварный рынок» создана в 1998 году. В настоящее время является структурным подразделением службы гражданской защиты предприятия, обеспечена спецавтомобилем и необходимым оснащением. В составе пожарной команды — профессиональные спасатели с 15-20-летним опытом работы в ГСЧС.
Ежегодно пожарная команда ООО «Промтоварный рынок» принимает участие в ликвидации почти 100 пожаров и аварийных ситуаций, и только лишь 10% из них происходят на территории рынка.
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