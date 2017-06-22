Два автомобиля горели на выходных в Малиновском районе

09:54 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу вечером на ул. Мечникова горели два автомобиля и гараж, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 24 июня в 18:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Малиновском районе на улице Мечникова произошло возгорание автомобиля в гараже.

К месту вызова в 18:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит гараж на площади 10 кв. м.

К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Возгорание в 18:40 было локализовано, а в 18:42 полностью ликвидировано.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя облицовка гаража, автомобиль «Опель 86» и передняя часть автомобиля «Дэу» на общей площади 10 кв. м.

Причина пожара устанавливается.