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Спасатели ГСЧС оказали помощь в ликвидации последствий вчерашней непогоды
10:21 / 24.06.2017

ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 23 июня, спасатели области несколько раз выезжали на ликвидацию ситуаций, возникших в результате неблагоприятных погодных условий — дождя и порывов ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, по информации пресс-службы, 23 июня в 17:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами г. Раздельная на автодорогу «Раздельная – Кучурган» упало дерево, что могло создать аварийную ситуацию. К месту происшествия было немедленно направлено пожарно-спасательное отделение 32-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью бензопилы распилили и убрали дерево, восстановив беспрепятственное движение автотранспорта. Также в Овидиополе спасатели убрали дерево, которое упало на проезжую часть автодороги ул. Колисниченко.

В 23:15 поступило сообщение, что в Татарбунарах во дворе частного домохозяйства грунтовыми водами и дождем подтоплены надворные постройки. Прибывшие спасатели 36-й государственной пожарно-спасательной части откачали с помощью гидроэлеватора более 8 куб. м дождевой воды.

Кроме того, в течение минувшей ночи в пгт. Сергеевка Белгород-Днестровского района спасатели оказывали помощь работникам жилищно-коммунального хозяйства в поддержании работы канализационной насосной станции, которая была временно обесточена в результате аварийного отключения энергопитания. 24 июня в 4:35 основное энергоснабжение канализационной насосной станции было возобновлено.

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