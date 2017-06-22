|
русская версия | english version
|
|
Спасатели ГСЧС оказали помощь в ликвидации последствий вчерашней непогоды
10:21 / 24.06.2017
ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 23 июня, спасатели области несколько раз выезжали на ликвидацию ситуаций, возникших в результате неблагоприятных погодных условий — дождя и порывов ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Так, по информации пресс-службы, 23 июня в 17:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами г. Раздельная на автодорогу «Раздельная – Кучурган» упало дерево, что могло создать аварийную ситуацию. К месту происшествия было немедленно направлено пожарно-спасательное отделение 32-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью бензопилы распилили и убрали дерево, восстановив беспрепятственное движение автотранспорта. Также в Овидиополе спасатели убрали дерево, которое упало на проезжую часть автодороги ул. Колисниченко.
В 23:15 поступило сообщение, что в Татарбунарах во дворе частного домохозяйства грунтовыми водами и дождем подтоплены надворные постройки. Прибывшие спасатели 36-й государственной пожарно-спасательной части откачали с помощью гидроэлеватора более 8 куб. м дождевой воды.
Кроме того, в течение минувшей ночи в пгт. Сергеевка Белгород-Днестровского района спасатели оказывали помощь работникам жилищно-коммунального хозяйства в поддержании работы канализационной насосной станции, которая была временно обесточена в результате аварийного отключения энергопитания. 24 июня в 4:35 основное энергоснабжение канализационной насосной станции было возобновлено.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
14:15 24.06.2017
13:37 24.06.2017
12:49 24.06.2017
11:32 24.06.2017
17:40 23.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.104
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»