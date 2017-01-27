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Ресторан «Стронгхаус» горел вчера на пляже «Аркадия»
09:42 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели вчера ликвидировали пожар в здании ресторанного комплекса «Стронгхаус» на пляже «Аркадия», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 20 июня в 9:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одноэтажной части ресторанного комплекса «Стронгхаус», который находится на пляже «Аркадия». Весь комплекс состоит из одноэтажной и двухэтажной частей, соединенных между собой.
В 10:02 к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что площадь пожара составляет порядка 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на двухэтажную часть комплекса.
Всего к тушению пожара привлекались 25 спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В 10:17 возгорание было локализовано, а в 10:50 — полностью ликвидировано.
Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается
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