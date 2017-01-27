|
русская версия | english version
|
|
Спасатели ГСЧС и Минобороны завтра проведут на море учения по спасению пассажиров упавшего самолёта
10:51 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В акватории Черного моря завтра, 21 июня, состоится тренировка органов управления, сил и средств системы авиационного поиска и спасения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 21 июня в акватории Черного моря пройдут тренировки органов управления, сил и средств системы авиационного поиска и спасения.
В течение дня представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны Украины отрабатывать навыки поиска и спасения условно пострадавших пассажиров самолета, потерпевшего крушение.
В обучении будут задействованы вертолеты, самолеты и катера ГСЧС и Министерства обороны Украины.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:06 20.06.2017
13:47 20.06.2017
13:19 20.06.2017
13:00 20.06.2017
12:46 20.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.833
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»