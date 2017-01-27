Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации Спасатели ГСЧС и Минобороны завтра проведут на море учения по спасению пассажиров упавшего самолёта 10:51 / 20.06.2017 ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В акватории Черного моря завтра, 21 июня, состоится тренировка органов управления, сил и средств системы авиационного поиска и спасения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 21 июня в акватории Черного моря пройдут тренировки органов управления, сил и средств системы авиационного поиска и спасения. В течение дня представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны Украины отрабатывать навыки поиска и спасения условно пострадавших пассажиров самолета, потерпевшего крушение. В обучении будут задействованы вертолеты, самолеты и катера ГСЧС и Министерства обороны Украины. версия для печати