Два автомобиля горели вчера в Аркадии

10:02 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Две иномарки горели вчера, 19 июня, на улице Генуэзская, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели ГУ ГСЧС ликвидировали возгорание двух автомобилей в Аркадии.

По информации пресс-службы, 19 июня в 12:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Генуэзская, 5.

В 12:15 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горят два автомобиля «Suzuki» и «Nissan».

В 12:22 пожар на общей площади 3 кв. м, был ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.