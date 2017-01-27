Спасена женщина, которая провела несколько дней под завалами частного дома в Измаиле

10:34 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Измаил спасатели извлекли из-под обломков частичного обрушившегося дома хозяйку, которая провела под завалами несколько дней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 15 июня в 17:41 в Службу спасения «101» от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в Измаиле произошло частичное обрушение частного одноэтажного дома, в котором, предположительно, находится хозяйка.

Спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что несмотря на разрушения здания 55-летняя женщина осталась невредимой, однако не могла выбраться и находилась в крайне тяжелом состоянии из-за истощения и обезвоживания.

Спасённую передали работникам скорой медицинской помощи. Сейчас она находится в Измаильской центральной районной больнице в тяжелом состоянии.

По словам местных жителей, строение начало понемногу разрушаться с апреля этого года, но тревогу они забили лишь после того, как несколько дней подряд его владелица не выходила из дома.