ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Спасена женщина, которая провела несколько дней под завалами частного дома в Измаиле
10:34 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В г. Измаил спасатели извлекли из-под обломков частичного обрушившегося дома хозяйку, которая провела под завалами несколько дней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 15 июня в 17:41 в Службу спасения «101» от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в Измаиле произошло частичное обрушение частного одноэтажного дома, в котором, предположительно, находится хозяйка.

Спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что несмотря на разрушения здания 55-летняя женщина осталась невредимой, однако не могла выбраться и находилась в крайне тяжелом состоянии из-за истощения и обезвоживания.

Спасённую передали работникам скорой медицинской помощи. Сейчас она находится в Измаильской центральной районной больнице в тяжелом состоянии.

По словам местных жителей, строение начало понемногу разрушаться с апреля этого года, но тревогу они забили лишь после того, как несколько дней подряд его владелица не выходила из дома.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:22 16.06.2017
Отремонтированы 4 лестницы к одесским пляжам
13:58 16.06.2017
СБУ задержала в Одесской области жителя ПМР, пытавшегося вербовать правоохранителей для работы на РФ
13:19 16.06.2017
Бойцы Нацгвардии приступили к патрулированию курортной зоны Одесской области
12:58 16.06.2017
Депутаты облсовета внесли изменения в программу сохранения водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана
12:50 16.06.2017
Облсовет утвердил финансирование программы «Електронна Одещина» на 2017 год


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.737