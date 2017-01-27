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Диспетчерская ОГЭТ и театральная касса горели сегодня на Куликовом поле
10:12 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в 9 утра на Куликовом поле горели диспетчерская горэлектротранспорта и театральная касса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 15 июня в 09:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании павильонов в г. Одесса на Куликовом поле.
В 9:02 на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горят два отдельно стоящих павильона — театральная касса и диспетчерская горэлектротранспорта.
В 9:07 возгорание на общей площади 30 кв. м было локализовано и в 9:29 ликвидировано.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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