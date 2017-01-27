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«Опель Омега» горел на улице Новосельского в Одессе
11:04 / 10.06.2017
ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля на улице Новосельского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 9 июня в 09:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Новосельского произошло возгорание легкового автомобиля.
К месту вызова через 5 минут прибыло пожарно-спасательное отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части.
В 10:10 спасатели полностью ликвидировали пожар.
В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек легкового автомобиля «Опель Омега» на площади 2 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
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