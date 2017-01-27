47-летний дайвингист утонул вчера в Чёрном море

09:34 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 8 июня, в Овидиопольском районе во время занятия дайвингом в Чёрном море утонул человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 8 июня в 16:47 в Службу спасения «101» от дежурного полиции поступило сообщение о том, что на пляже с. Молодежное в акватории Чёрного моря утонул дайвингист.

На помощь водолазам коммунального хозяйства г. Черноморск для поисков пропавшего выехали спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В 18:28 тело утопленника было найдено. Погибший — 47-летний житель Житомира.