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4 гектара заброшенных виноградников выгорело в селе Шабо
09:54 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 1 июня, в селе Шабо горели заброшенные виноградники и сухая трава на общей площади 4 га, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 1 июня в 12:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в поселке Шабо горят заброшенные виноградники и сухая трава .

Через 12 минут спасатели были на месте происшествия. К ликвидации пожара привлекались 1 отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и 1 отделение местной пожарной команды с. Шабо.

В 13:52 пожар на площади около 4 га был локализован, а в 14:26 — полностью ликвидирован.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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