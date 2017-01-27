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Одесские спасатели провели учения по спасению на воде
14:49 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В преддверии пляжного сезона одесские спасатели провели учения по отработке методов спасения отдыхающих на воде и оказания первой доврачебной помощи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 31 мая, одесские спасатели провели учения, в ходе которых были отработаны методы по спасению отдыхающих на воде и оказанию первой доврачебной помощи.

За работой спасателей наблюдали городской голова Одессы Геннадий Труханов, вице-мэр Андрей Котляр и и. о. директора коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» Алексей Трофимчук.

«Подготовка к 2017 году прошла достаточно интенсивно. Мы провели серьезное переоснащение Спасательно-водолазной службы города Одессы. Наша задача — обеспечить безопасность пребывания людей, как у воды, так и в воде. Все действия, предпринимаемые за последние два года, уже дают результаты — количество смертельных случаев у воды с каждым годом уменьшается. Несмотря на большой наплыв туристов, наши спасатели справляются с возложенными на них задачами», — отметил Г. Труханов.

В департаменте добавили, что в 2017 году за счет средств бюджета развития города были приобретены 8 гидроциклов, значительно увеличившие возможности по проведению спасения утопающих и скорость реагирования спасателей. Также в наличии у Службы есть 6 моторных лодок.

Спасательные посты вдоль всего Одесского побережья укомплектованы спасательным имуществом: в 2017 году приобретены недостающие круги, буи, рации, бинокли, аптечки, форма и др. Все оборудование распределено по трем станциям Спасательно-водолазной службы в Суворовском, Приморском и Киевском районах.

На базе КУ «Спасательно-водолазная служба ОГС» проведено обучение 92 спасателей по программе подготовки «пловец-спасатель». На данный момент проходит тендерная процедура закупки водолазного катера и водолазного оборудования, в том числе для специальных водолазных работ по демонтажу крупногабаритных подводных объектов.

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Артём Филипенко
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