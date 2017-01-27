Двухэтажный частный дом сгорел ночью в Александровке

10:57 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Двухэтажный частный дом сгорел сегодня ночью в с. Александровка (возле Черноморска), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 31 мая в 2:34 в службу спасения «101» г. Черноморск поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: с. Александровка, ул. Озерная.

В 2:43 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит двухэтажный частный жилой дом и расположенная рядом беседка.

Подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова «Ранг 1-Бис». К тушению пожара привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

В 3:37 пожар на общей площади 150 кв. м был локализован и в 4:43 ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации одесских СМИ, сгоревшее двухэтажное здание — деревянная сауна, принадлежащая одному из нардепов.