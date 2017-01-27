Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации ГСЧС просит граждан в условиях жары соблюдать правила пожарной безопасности 13:02 / 30.05.2017 ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области просит граждан в условиях жаркой и сухой погоды строго соблюдать правила пожарной безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. В обращении ГУ ГСЧС отмечается: «в связи с жаркой погодой и увеличением пожаров в экосистемах спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности». Так, сегодня около получаса назад произошло возгорание тополиного пуха и сухой травы в непосредственной близости от здания облогадминистрации на углу проспектов Шевченко и Гагарина. На месте отмечалось серьёзное задымление. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут. версия для печати