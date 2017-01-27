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ГСЧС просит граждан в условиях жары соблюдать правила пожарной безопасности
13:02 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области просит граждан в условиях жаркой и сухой погоды строго соблюдать правила пожарной безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В обращении ГУ ГСЧС отмечается: «в связи с жаркой погодой и увеличением пожаров в экосистемах спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности».
Так, сегодня около получаса назад произошло возгорание тополиного пуха и сухой травы в непосредственной близости от здания облогадминистрации на углу проспектов Шевченко и Гагарина. На месте отмечалось серьёзное задымление. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.
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