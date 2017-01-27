|
русская версия | english version
|
|
Для любителей прыгать с пирса на одесских пляжах теперь указана маркировка глубин
11:57 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На траверсах одесских пляжей силами водолазно-спасательной службы теперь указаны глубины морского дна, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом представитель КУ «Спасательно-водолазная служба» сообщил сегодня, 29 мая, в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете в ходе обсуждения вопроса подготовки города к курортному сезону.
По его словам, на сегодняшний день спасательно-водолазная служба города и все её посты на сегодняшний день укомплектованы всем необходимым имуществом и снаряжением, спасательная техника, в том числе скутеры, готовы к работе. Водолазная служба сейчас проводит очередные тендеры и уже готова к работе по демонтажу подводных объектов (остатков старых конструкций).
В рамках исполнения протокольных поручений проведено нанесение маркировки глубин на траверсах через каждые 5 метров.
Городской голова Геннадий Труханов поручил ещё раз проверить данные о глубинах с учётом прошедших штормов и нанесённого песка, отметив, что это не «работа для галочки», а спасение жизней и здоровья молодых и не очень любителей нырять с пирса.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:53 29.05.2017
17:42 29.05.2017
17:34 29.05.2017
«Обыски в одесском офисе «Яндекса» проводились в связи с открытым делом по статье «Госизмена», — СБУ
16:27 29.05.2017
Передано в суд дело банды, совершавшей вооруженные нападения на предпринимателей в Одессе и на юге области
16:11 29.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»