Для любителей прыгать с пирса на одесских пляжах теперь указана маркировка глубин

11:57 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На траверсах одесских пляжей силами водолазно-спасательной службы теперь указаны глубины морского дна, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом представитель КУ «Спасательно-водолазная служба» сообщил сегодня, 29 мая, в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете в ходе обсуждения вопроса подготовки города к курортному сезону.

По его словам, на сегодняшний день спасательно-водолазная служба города и все её посты на сегодняшний день укомплектованы всем необходимым имуществом и снаряжением, спасательная техника, в том числе скутеры, готовы к работе. Водолазная служба сейчас проводит очередные тендеры и уже готова к работе по демонтажу подводных объектов (остатков старых конструкций).

В рамках исполнения протокольных поручений проведено нанесение маркировки глубин на траверсах через каждые 5 метров.

Городской голова Геннадий Труханов поручил ещё раз проверить данные о глубинах с учётом прошедших штормов и нанесённого песка, отметив, что это не «работа для галочки», а спасение жизней и здоровья молодых и не очень любителей нырять с пирса.