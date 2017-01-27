Два человека погибли при пожаре в гараже на Французском бульваре

12:12 / 27.05.2017

ОДЕССА, 27 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате возгорания гаража на Французском бульваре в Одессе погибли 2 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 26 мая в 22:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на Французском бульваре произошло возгорание гаража.

К месту вызова через 5 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание имущества в металлическом гараже на площади 5 кв. м, имеется угроза распространения огня.

Спасатели обеспечили защиту гаражей и тушение очага возгорания. Спасены от огня 2 соседних гаража.

Пожар в 22:44 был локализован и ликвидирован. На месте пожара были обнаружены двое погибших, данные которых устанавливаются.

Допустимой причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.