Спасатели области оказали помощь в ликвидации последствий двух ДТП

09:26 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 25 мая, спасатели ГСЧС области оказали помощь в ликвидации последствий двух ДТП на трассах региона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 25 мая в 7:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 389-м км трассы «Киев – Одесса» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Мазда» и грузовика «МАН», в результате чего один пассажир легковушки погиб, еще трое травмированы. Погибшего водителя зажало в смятой машине.

Работники 38-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС области извлекли тело погибшего с помощью специального оборудования.

В тот же день в 17:32 спасателям сообщили о ДТП у поселка Первомайское Лиманского района. В результате столкновения легковушек «Daewoo Nexia» и «ГАЗ» пострадали четыре человека, двоих из них зажало в автомобиле.

Работники 26-й ГПСЧ ГУ ГСЧС области освободили водителя и пассажира «Daewoo» и передали медикам.