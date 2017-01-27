Работники ГСЧС области несколько последних дней спасают людей, запертых в квартирах

09:41 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За последние 3 дня спасатели Одессы и области около десятка раз выезжали для оказания помощи запертым в своих квартирах людям, в том числе малолетним детям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, по информации пресс-службы, в ночь с 21 на 22 мая спасателям г. Белгород-Днестровский поступило сообщение о том, что длительное время не открывает дверь хозяин дома на ул. Кишиневская, необходима помощь, чтобы открыть дверь. В 22:58 на место вызова прибыли спасатели, которые по выдвижной лестнице поднялись на второй этаж, через окно попали в квартиру и открыли входную дверь. В квартире находился 50-летний мужчина, который крепко спал.

22 мая в 8:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Подольск хозяйка квартиры вышла на лестничную клетку и за ней захлопнулась дверь, а в квартире осталась включена газовая плита. Спасатели немедленно прибыли на место вызова, по выдвижной лестнице поднялись на третий этаж и попали в квартиру через окно балкона, выключили газовую плиту и открыли входную дверь.

22 мая в 12:46 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Южный на проспекте Мира необходима помощь открытию дверей квартиры, в которой находится пожилая женщина. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь — в квартире находилась пожилая женщина, которая самостоятельно не могла выйти — замок заклинило.

22 мая в 12:08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Южный на ул. Иванова необходима помощь по открыванию дверей квартиры, в которой осталась 2-летняя девочка. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры и передали ребёнка матери.

Также 22 мая в 15:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Южный на ул. Новобелярская необходима помощь работникам полиции по открыванию дверей квартиры для проведения оперативно-следственных действий. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь для работников полиции.

23 мая в 10:44 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Генерала Бочарова необходима помощь по открыванию дверей квартиры на третьем этаже, где остался 2-летний ребенок. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно и открыли входную дверь.

23 мая в 14:14 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Белгород-Днестровский на ул. Южная необходима помощь по спасению детей, которые оказались заперты на балконе шестого этажа девятиэтажного жилого дома. Спасатели с помощью автолестницы попали на балкон и спасли двоих детей: 3-летнюю девочку и 6-летнего мальчика.

24 мая в 2:12 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на ул. Нежинская необходима помощь по открыванию дверей квартиры, где находится пожилой хозяин, который упал и не может самостоятельно подняться. Спасатели с помощью лома открыли входную дверь и спасли 87-летнего мужчину.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС, информация о других резонансных чрезвычайных событиях за данный период, к счастью, не поступала.