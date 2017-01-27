Два автомобиля горели сегодня в полночь на Сегедской

11:02 / 20.05.2017

ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спасатели минувшей ночью ликвидировали возгорание двух автомобилей на ул. Сегедская, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 19 мая в 23:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Приморском районе на улице Сегедская произошло возгорание легкового автомобиля.

К месту вызова в 00:07 прибыли пожарно-спасательные отделения второй ГПСЧ. Было установлено, что горят 2 автомобиля. В 00:21 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждены легковые автомобили на общей площади 4 кв. м.

Причина пожара устанавливается.