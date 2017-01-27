Хозяева двух гаражей получили ожоги при попытке спасти свои автомобили на пожарах

09:40 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пожары в гаражах произошли минувшим вечером и ночью в пос. Усатово и в Одессе — в результате получили ожоги хозяева транспортных средств, пытавшиеся самостоятельно погасить огонь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 11 мая в 17:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в поселке Усатово на территории частного домохозяйства загорелся гараж, рядом с которым находится автомобиль «Москвич». На место происшествия немедленно выехали спасатели местной пожарной команды «Нерубайское» и 3-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей. Не дожидаясь пожарных, 64-летний хозяин бросился спасать имущество, в результате чего получил ожоги 2% поверхности тела. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

В 17:46 пожар, общая площадь которого составила 20 кв. м, был локализован, а в 18:16 ликвидирован. Причина возгорания выясняется.

А сегодня, 12 мая, в 2:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Долгая в Одессе горит гараж с автомобилем «Мерседес Бенц». На место спасатели Киевского райотдела Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

41-летний хозяин машины сразу бросился спасать имущество и тушить огонь, в результате чего получил ожоги 12% поверхности тела. Каретой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован в ГКБ №10. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

В 2:35 пожар на общей площади 8 кв. м был локализован, а в 2:48 — ликвидирован. Причина возгорания — короткое замыкание электросети гаража.