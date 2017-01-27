Легковой автомобиль горел сегодня ночью на улице Сахарова

11:12 / 06.05.2017

ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Суворовского района Одессы минувшей ночью ликвидировали возгорание легкового автомобиля на улице Сахарова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 6 мая в 2:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Сахарова произошло возгорание легкового автомобиля.

К месту вызова 2:56 прибыло пожарно-спасательное отделение пятой Государственной пожарно-спасательной части. К ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Пожар в 3:02 был локализован и в 3:09 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем поврежден легковой автомобиль на площади 3 кв. м.

Причина пожара устанавливается.