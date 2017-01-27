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Легковой автомобиль горел сегодня ночью на улице Сахарова
11:12 / 06.05.2017
ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Суворовского района Одессы минувшей ночью ликвидировали возгорание легкового автомобиля на улице Сахарова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 6 мая в 2:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Сахарова произошло возгорание легкового автомобиля.
К месту вызова 2:56 прибыло пожарно-спасательное отделение пятой Государственной пожарно-спасательной части. К ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.
Пожар в 3:02 был локализован и в 3:09 полностью ликвидирован.
В результате пожара огнем поврежден легковой автомобиль на площади 3 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
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