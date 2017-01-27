Спасатели обезвредили авиабомбу, найденную возле железнодорожных путей

11:40 / 29.04.2017

ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели обезвредили авиабомбу времён ВОВ, найденную возле железнодорожных путей в Раздельнянском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 28 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при проведении земляных работ за пределами с. Степановка обнаружен предмет, похожий на взрывоопасный.

Прибыв к месту происшествия, пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС области выяснили, что рядом с железнодорожными путями при выравнивании грунтовой дороги водитель бульдозера заметил предмет, похожий на взрывоопасный. Им оказалась авиационная бомба «ФАБ-250» времен Второй мировой войны.

Спасатели с использованием автокрана извлекли и загрузили боеприпас в специально оборудованный автомобиль «ГАЗ-66». С соблюдением всех мер безопасности опасная находка была транспортирована и в 19:50 обезврежена путем подрыва в заранее определенном карьере за пределами с. Великодолинское.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 2 единицы специальной техники и 4 человека личного состава.