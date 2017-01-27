Одесса > Новости > Чрезвычайные ситуации 3-летний ребёнок погиб, упав в заброшенный колодец 09:23 / 28.04.2017 ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 3-летний мальчик погиб, упав в заброшенный колодец в селе Беляевского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 27 апреля в 12:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Великая Балка на территории частного домовладения в полуразрушенный 6-метровый колодец упал мальчик 2014 г. р. Спасатели МПК «Нерубайское» и Приморского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области помогли поднять тело погибшего ребенка. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. версия для печати