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3-летний ребёнок погиб, упав в заброшенный колодец
09:23 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 3-летний мальчик погиб, упав в заброшенный колодец в селе Беляевского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, 27 апреля в 12:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Великая Балка на территории частного домовладения в полуразрушенный 6-метровый колодец упал мальчик 2014 г. р.
Спасатели МПК «Нерубайское» и Приморского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области помогли поднять тело погибшего ребенка.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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