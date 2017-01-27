Спасатели Балтского района освободили из снежных заносов три автобуса с пассажирами

15:22 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спасатели Балтского района сегодня освободили из снежных заносов три автобуса, в которых находились пятьдесят человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 21 апреля в 8:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Балта — Песчаная вследствие погодных условий (снежные заносы) водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту Балта — Пужайково, не одолел подъем. Спасатели ГПСЧ-12 с помощью буксировочного троса помогли автобусу, в котором находилось 20 человек, выехать на подъем и продолжить движение.

В 10:54 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Балта — Пужайково вследствие снежных заносов не смог одолеть подъем водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Подольск — Саврань. Спасатели с помощью буксировочного троса помогли автобусу, в котором находилось 18 человек, выехать наверх и продолжить движение.

В 13:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Балта — Подольск вследствие погодных условий попал в кювет автобус «Эталон», следовавший по маршруту Винница — Подольск. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автобус, в котором находилось 12 человек, из кювета на дорогу. Пострадавших нет.