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Движение грузовиков на участке трассы «Киев — Одесса» закрыто со вчерашнего вечера
10:51 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ухудшением погодных условий с 19 часов 20 апреля до особого распоряжения запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 «Киев — Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, из-за непогоды и неблагоприятной дорожной обстановке с 7 часов вечера вчерашнего дня до особого распоряжения запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на участке км 308+000 — км 464+122 автомобильной дороги «Киев — Одесса».

В течение суток спасатели совершили 5 выездов для уборки поваленных ветром деревьев — в пгт. Тарутино, г. Болград и г. Черноморск.

В г. Килия на ул. Суворова спасатели с помощью мотопомпы откачали 186 куб. м дождевой воды.

Для проведения неотложных работ и ликвидации последствий осложнения погодных условий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечено 20 единиц техники и 93 человека личного состава. От Национальной полиции привлечены 5 экипажей и 10 человек личного состава. От Службы автомобильных дорог привлечено 20 единиц техники и 28 работников.

В круглосуточном режиме в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области работает оперативный штаб по ликвидации последствий осложнения погодных условий во главе с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Степановым.

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Артём Филипенко
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